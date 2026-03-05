Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bombardımana giden jetlerin görüntülerini yayımladılar: ABD ve İsrail’den İran’a yeni hava saldırıları!

Bombardımana giden jetlerin görüntülerini yayımladılar: ABD ve İsrail’den İran’a yeni hava saldırıları!

5.03.2026 09:33:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Bombardımana giden jetlerin görüntülerini yayımladılar: ABD ve İsrail’den İran’a yeni hava saldırıları!

ABD ve İsrail orduları, İran rejimine ait çok sayıda askeri hedefe yeni hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri ayrıca İran’a bombardıman gerçekleştirmek üzere havalanan savaş jetlerinin görüntülerini yayımladı.

ABD ve İsrail, İran’a yönelik saldırılarını hız kesmeden sürdürüyor.

ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Tahran rejimine ait çok sayıda askeri hedefe yeni hava saldırıları düzenlendiğ bildirildi.

İran’ın ayrım gözetmeksizin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla sivilleri hedef aldığı aktarılarak, "Bu tehditleri hassasiyetle tespit edip ölümcül bir şekilde imha ediyoruz" denildi.

İSRAİL, BOMBARDIMANA GİDEN JETLERİN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYIMLADI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise, İran’ın İsfahan ve Kum kentleri başta olmak üzere birçok bölgesindeki füze rampası ve savunma sistemlerinin hava saldırıları ile hedef alındığını duyurdu.

IDF ayrıca İran’a bombardıman gerçekleştirmek üzere havalanan savaş jetlerinin görüntülerini yayımladı.

İlgili Konular: #ABD #saldırı #İran

İlgili Haberler

İran'da patlama sesleri duyuldu: Hava savunma sistemleri devreye girdi
İran'da patlama sesleri duyuldu: Hava savunma sistemleri devreye girdi İran’ın başkenti Tahran’da hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği ve patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
Son dakika... Türk hava sahasına füze düşmüştü: İran'dan açıklama geldi!
Son dakika... Türk hava sahasına füze düşmüştü: İran'dan açıklama geldi! Son dakika haberi... İran Silahlı Kuvvetleri, dün Hatay'a düşen füze hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada; Türkiye'nin egemenliğine saygı duyulduğu ve Türkiye topraklarına yönelik herhangi bir füze atışı yapılmadığı aktarıldı.
İran füzelerinin hedefi olmuştu: İsrail’de Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşlar yeniden başlıyor
İran füzelerinin hedefi olmuştu: İsrail’de Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşlar yeniden başlıyor İsrail’de hava sahasının kademeli olarak yeniden açılmasıyla birlikte Tel Aviv’deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’nda uçuşların yeniden başlayacağı bildirildi.