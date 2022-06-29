Boris Johnson'dan, Erdoğan'a: 'Çok güzelsin'

29 Haziran 2022 Çarşamba, 16:32

NATO Zirvesi'nde Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile konuştuğu sırada parmağıyla İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı işaret etti.

Johnson da Erdoğan'ı işaret ederek Erdoğan'a Türkçe "Çok güzelsin" dedi. Erdoğan'da karşılık olarak Johnson'a "Çok güzelsin" cevabı verdi.