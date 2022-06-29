Boris Johnson'dan, Erdoğan'a: 'Çok güzelsin'

İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2022 Çarşamba, 16:32
Boris Johnson'dan, Erdoğan'a: 'Çok güzelsin'
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NATO Zirvesi'nde Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile konuştuğu sırada parmağıyla İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı işaret etti.

Johnson da Erdoğan'ı işaret ederek Erdoğan'a Türkçe "Çok güzelsin" dedi. Erdoğan'da karşılık olarak Johnson'a "Çok güzelsin" cevabı verdi.

 


NATO Erdoğan Johnson
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