Boris Johnson'ın düğün partisi, eleştiriler nedeniyle Başbakanlık'a ait çiftlik evinde yapılmayacak
Boris Johnson ve eşi Carrie'nin düğün partisi, mekan seçimine yönelik eleştirilerin ardından başbakanın çiftlik evinde (Chequers) yapılmayacak.
Boris Johnson ve eşi Carrie'nin düğün partisi, mekan seçimine yönelik eleştirilerin ardından başbakanın çiftlik evinde (Chequers) yapılmayacak.
Basında yer alan haberlere göre Johnson Temmuz ayında Chequers'da bir parti düzenlemeyi planlıyordu.
Başbakanlıktan bir kaynak BBC'ye "hiçbir şeyin zaten kesinleşmemiş olduğunu" ve artık alternatif bir mekanın kullanılacağını söyledi.
Boris ve Carrie Johnson geçen yıl Londra'daki Westminster Katedrali'nde az sayıda kişinin katılımıyla özel bir törenle evlenmişlerdi.
O dönem başbakanlıktan bir sözcü, çiftin bu yıl yaz aylarında aile ve arkadaşlarıyla tekrar kutlama yapacağını ve balayının da o zamana kadar erteleneceğini söylemişti.
Ancak Johnson'ın Perşembe günü kabinesindeki peş peşe istifaların ardından kendisinin de Muhafazakâr Parti liderliğinden istifa etmesiyle düğün partisi planları mercek altına alındı.
Londra'nın kuzey batısında Buckinghamshire bögesindeki 16. yüzyıldan kalma çiftlik evi başbakanların resmi ikametgahı.
Başbakanlar, kapalı bir yüzme havuzu, yüzlerce dönüm yeşil alana sahip evi konukları ağırlamak ve bazı özel kabine toplantıları için kullanıyor.
Johnson, parti liderliğine halefi seçilene kadar geçici başbakan olarak göreve devam edecek.
Johnson'ın derhal görevden ayrılmaması bazı kesimler tarafından eleştiriliyor.
Daha önce İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, Johnson'ın sadece "düğünü için Chequers'da bir parti" istediği için görevde kaldığını öne sürdü.
Rayner, Muhafazakar Parti'nin Johnson'ı derhal görevden almaması halinde İşçi Partisi'nin yaz tatilinden önce Parlamento'ya bir gensoru önergesi sunacağını söyledi.
Rayner "Johnson'ın önümüzdeki birkaç ay boyunca tutunmaya çalışması kabul edilemez" dedi.
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