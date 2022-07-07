Boris Johnson'ın yerine geçecek en güçlü aday kim?

07 Temmuz 2022 Perşembe, 22:06

Başbakan Theresa May'in hükümetinde yaklaşık iki yıl dışişleri bakanı olan Boria Johnson, 9 Temmuz 2018'de istifa edip Theresa May'in istifasını takiben gerçekleşen Muhafazakar Parti'deki liderlik yarışını kazanmış ve bu koltuğa oturmuştu. Şimdi tarih tekerrür ediyor.

Johnson’ın yol arkadaşı Maliye Bakanı Rishi Sunak da Johnson’un yaptığı gibi gemiyi terk etti ve başbakanının sonunu hazırladı. Aslında İngiliz siyasi kulislerinde uzun zamandır Rishi Sunak’ın adı zikrediliyordu. Muhafazakar parti içerisinde alenen olmasa da Sunak’ın adı kulaktan kulağa fısıldanıyordu.

Krizde gemiyi ilk terk eden isim olması bu iddiaları iyice güçlendirdi. Pencab, Hindistan asıllı bir ailenin çocuğu olan Sunak Richmond (Yorks) bölgesinden Milletvekili seçildi. 42 yaşındaki siyasetçi Oxford ve Stanfort Üniversitelerini bitirdi.

Uzun süre çokuluslu bir ABDyatırım bankası olan Goldman Sachs’ta yöneticilik yaptı.

Bir diğer isism ise Johnson'ın en yakın çalıştığı bakanlardan İçişleri Bakanı Priti Patel… Yaşanan kriz sonrası Başbakan'a istifa etmesini tavsiye eden Patel parti içerisinde çok güçlü olmasına karşın iki nedenle Sunak’ın arkasında kalıyor. Birincisi Sunak’ı küresel iş dünyası destekliyor. İkincisi ise yine dedikodu olarak zikredilse de İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in koltuğa bir kadın başbakan düşünmemesi olarak gösteriliyor.

YENİ BAŞBAKAN NASIL BELİRLENECEK?

Yaklaşık 100 bin Muhafazakar Parti üyesi tarafından yeni lider seçildiğinde, Boris Johnson istifasını Kraliçe'ye sunacak. Kraliçe de partinin yeni liderine hükümeti kurma görevi verecek.

Muhafazakar Parti'nin yeni lideri, yeni başbakan olacak.