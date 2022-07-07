Haluk Levent'ten Boris Johnson'a: Sen istifa edersen...
AHBAP Derneği kurucusu ve ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a seslendi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın geçtiğimiz günlerde onlarca hükümet üyesinin istifasına sebep olan bir dizi skandalının ardından istifası talep ediliyordu. İngiliz basını, Başbakan Boris Johnson'ın ibugün stifa edeceğini duyurdu.
"KİŞİSEL BİR MEVZU..."
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AHBAP Derneği kurucusu ve ünlü sanatçı Haluk Levent, Boris Johnson'a seslenerek, "Boris Johnson artık istifa et.Ahbap başkanı olarak rica ediyorum. Sen istifa edersen yıllardır gitmeyi istemediğim Londra’ya gidip konser vereceğim. (Meraklısına not; Benimle Boris arasında kişisel bir mevzu)" ifadelerini kullandı.
Boris Johnson artık istifa et.Ahbap başkanı olarak rica ediyorum.— Haluk Levent (@haluklevent) July 7, 2022
Sen istifa edersen yıllardır gitmeyi istemediğim Londra’ya gidip konser vereceğim.
(Meraklısına not; Benimle Boris arasında kişisel bir mevzu)??
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