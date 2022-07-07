Ezeli rakibinden Boris Johnson yorumu: Suç ortağı olan herkes utanmalıdır...

07 Temmuz 2022 Perşembe, 13:45

İngiliz basını, Başbakan Boris Johnson'ın istifa edeceğini iddia etti.

BBC'den Chris Masona göre, Boris Johnson istifa etmeyi kabul etti, ancak sonbahara kadar Başbakan olarak kalmak istiyor.

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin konferansında yaptığı konuşmada Johnson, partide yeni bir liderin göreve gelmesini istedi.

Johnson, ekim ayına kadar başbakanlık görevinde kalacağını söyledi. Daha sonra da yeni lidere koltuğu devredeceğini açıkladı.

İSTİFALAR DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın istifasıyla birlikte başlayan "güvensizlik" krizinde, şu ana kadar 53 bakan ve parlamento üyesinin istifa etmesine neden oldu.

Göreve getirilen Maliye Bakanı Nadhim Zahawi ve Eğitim Bakanı Michelle Donelan da 48 saat geçmeden görevlerinden istifa etti.

İngiltere Çevre Bakanı Rebecca Pow ve Muhafazakar Parti Başkan Yardımcısı Caroline Johnson, sosyal medya üzerinden istifasını verdiğini duyurdu. Johnson ve Pow'un istifaları ile birlikte istifa sayısı 57'ye yükseldi.

İŞÇİ PARTİSİ LİDERİ: İYİ HABER

İngiltere İşçi Partisi Lideri Keir Starmer, Başbakan Johnson'ın istifa kararı iddialarına Twitter üzerinden yorum yaptı. Starmer, Johnson için "uzun zaman önce gitmeliydi" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Starmer ayrıca, İngiltere'nin "taze bir başlangıca" ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.

İşçi Partisi Lideri, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda;

İstifa etmesi ülke için iyi haber.

Ama bunun çok daha önce olması gerekirdi. [Johnson] parlamento için hiçbir zaman uygun değildi.

Yüksek seviyede yalanlardan, skandallardan ve dolandırıcılıktan sorumluydu. Suç ortağı olan herkes utanmalıdır.

Muhafazakar partinin, on yılı aşkın süredir yaşattığı kötü ekonomi, ülkeye kaos getirdi.

Ve şimdi bu kaosu çözen kendileriymiş gibi davranamazlar.

Hükümet değişikliğine ihtiyacımız var. İngiltere için taze bir başlangıca ihtiyacımız var.