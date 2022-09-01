Borrell'den 'nükleer anlaşma' mesajı: İran ve ABD’den makul yanıtlar aldık
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, nükleer anlaşma için ABD ve İran'dan "makul yanıtlar" aldıklarını açıkladı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında, ABD ve İran arasında değerlendirmelerin devam ettiği nükleer anlaşma hakkında açıklamada bulundu.
Josep Borrell, ABD’nin nükleer anlaşmaya geri dönüş için İran’a sunduğu metin için İran ve ABD’den "makul" yanıtlar aldıklarını belirterek, "Önümüzdeki günlerde bu ivmeyi kaybetmeyeceğimizi ve anlaşmayı tamamlayabileceğimizi umuyorum" dedi.
Borrell, anlaşmanın ortak bir zeminde değerlendirildiğini bildirerek, “Herkesin endişelerini dikkate alan bir anlaşma metnimiz olduğu açık" ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin nükleer anlaşmaya geri dönüş için sunduğu metni inceleme sürecinin devam ettiğini belirterek, "Eğer ABD gerçekçi olur ve var olan metni daha da güçlendirirse anlaşmaya varma ihtimalimiz uzak değil" sözlerini kullanmıştı.
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