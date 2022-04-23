Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem
Bosna Hersek'in Mostar kenti yakınlarında 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde 3 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.
Bosna Hersek'in Mostar kenti yakınlarında 5,7 büyüklüğünde deprem oldu. Stolac Devlet Hastanesince yapılan açıklamaya göre, depremde Stolac'da 3 kişi yaralandı.
Mostar Doktor Safet Mujic Kanton Hastanesince yapılan açıklamada ise depremde 1994 doğumlu bir kişinin vefat ettiği açıklandı.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bosna-Hersek'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası dost ve kardeş Bosna-Hersek halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yardım teklifimiz Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilmiş. An itibarıyla uluslararası bir yardım çağrısının bulunmadığı bilgisi alınmıştır” denildi.
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