Galatasaray'da seçim depremi

20 Nisan 2022 Çarşamba, 07:00

Galatasaray’da 26 Mart’taki genel kurulda Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin idari açıdan ibra edilmemesi sonrası başlayan süreç tam bir kaosa dönüştü.

Sarı-Kırmızılı kulübün üyesi Fırat Develioğlu’nun İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yaptığı genel kurul kararının iptaline ilişkin tedbir yönündeki başvurusu kabul edildi. Mahkeme, Galatasaray Kulübü’nün 23-30 Haziran’da yapılacağını açıkladığı olağanüstü seçimin tedbiren durdurulması kararı verdi. Bu karar sonrası Sarı-Kırmızılı kulüpte hareketli saatler yaşandı. Galatasaray Kulübü avukatları, tedbirin kalkması ve 3 gün içinde duruşma yapılması talebiyle mahkemeye başvurdu. Galatasaray’ın ilan ettiği seçim takviminin ilk toplantısının 23 Nisan’da olması nedeniyle bu tarihe kadar duruşma istendi. Mahkeme, Galatasaray’ın tedbirin kaldırılması yönündeki itirazını 22 Nisan saat 11.00’deki duruşmada görüşüp karara bağlayacak.

VAR MI YOK MU?

Seçimin 30 Nisan’da yapılıp yapılmayacağı yanıtı en çok merak edilen soru. 22 Nisan’da mahkeme tedbiri kaldırırsa 30 Nisan’da seçim yapılacak. Tedbir devam ederse belirlenen tarihte seçim yapılamayacak. Ancak Burak Elmas’ın başkanlıktan istifa etmesi halinde, kulüp tüzüğünün 92. maddesi gereği 1 ay içinde yeni seçimli genel kurul yapılabilir. Elmas’ın tüm kurullarıyla istifa edip 14 Mayıs için seçim kararı açıklama ihtimali yüksek.