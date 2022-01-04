Botsvana Devlet Başkanı Masisi, Covid-19 olduğunu açıkladı

04 Ocak 2022 Salı, 00:00

Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada düzenli yapılan testlerde Başkan Masisi’nin sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Masisi’nin herhangi bir belirti göstermediği ve doktorlar tarafından gözlem altına tutulduğu belirtildi.

Masisi’nin karantinada kaldığı süre boyunca yerine Devlet Başkan Yardımcısı Slumber Tsogwane’nin vekalet edeceği belirtildi.