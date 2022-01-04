Botsvana Devlet Başkanı Masisi, Covid-19 olduğunu açıkladı

Güney Afrika’nın komşusu Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, bugün yaptığı açıklamada Kovid-19 olduğunu ve karantinaya girdiğini duyurdu.

DHA
04 Ocak 2022 Salı, 00:00
Botsvana Devlet Başkanı Masisi, Covid-19 olduğunu açıkladı
Abone Ol google-news

Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada düzenli yapılan testlerde Başkan Masisi’nin sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Masisi’nin herhangi bir belirti göstermediği ve doktorlar tarafından gözlem altına tutulduğu belirtildi.

Masisi’nin karantinada kaldığı süre boyunca yerine Devlet Başkan Yardımcısı Slumber Tsogwane’nin vekalet edeceği belirtildi.   


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler