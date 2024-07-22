Boyun Eğmeyen Fransa milletvekili Bilongo: Formül Macron ile koalisyon

Yayınlanma: 22.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.07.2024 - 04:00

Seçimlerden birinci olarak çıkan sol ittifak Yeni Halk Cephesi (NFP), hükümeti kurmak için Macron’un acilen kendilerine görev vermesini bekliyor.

Erken parlamento seçimlerinin ikinci turun sonunda 190 milletvekili ile en fazla sandalye sayısına ulaşan NFP’nin en büyük partisi olan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Carlos Martens Bilongo Cumhuriyet’e konuştu. Paris’in Val d’Oise seçim bölgesinde yüzde 58 oy alarak ilk turda seçimi kazanan Bilongo, hükümeti kurmaya hazır olduklarını söyledi.

Hükümeti kurmak için Macron’un bir an önce görev vermesini beklediklerini belirten Bilongo, “Seçimlerden zaferle çıktık. Fransa değişim istiyor, bunun bilincinde olarak Macron’un partisi olan Rönesans ile birlikte bir koalisyon hükümeti kurulmasını ümit ediyorum, bu parti ile şimdilik herhangi bir şekilde koalisyon görüşmeleri yapmadık. Sol ile Rönesans’ın birlikte hükümeti kurmasının dışında başka bir alternatif yok gibi. Macron’un aşırı sağ ile koalisyon yapması mümkün değil. Böyle büyük bir hata Fransa halkını sokağa döker. Sendikalar açıklamalar yaparak yeni bir sol hükümetin kurulmasını Macron’a iletmiş oldular. Bir an önce yeni bir hükümet kurulamadığı takdirde sendikaların Paris Olimpiyat Oyunları’nın başlarken genel greve gitmeleri söz konusu. Süreç önümüzdeki günlerde netlik kazanır diye düşünüyorum” dedi.

‘DEĞİŞİME KARŞI DURUYOR’

Macron’un hükümeti kurmak için LFI’ye görev vermesini beklentilerine yönelik Fransız siyasetçi, “Prosedür gereği vermek zorunda. Seçimlerden birinci parti olarak biz çıktık. Görev verilmediği takdirde halk sokağa çıkacak. Şimdiden sendikalar, açıklamalarında Macron’un seçim sonuçlarını dikkate alarak sorumlu davranmasını istiyorlar. Macron’un değişime karşı durduğunu açıkça görebiliyoruz” ifadelerini kullandı. 26 Temmuz’da başlayan Olimpiyat Oyunları öncesi hükümet kurulma şansı sorulunca Bilongo, “Evet kurulabilir çünkü halk yeni bir değişim altında yeni bir hükümetin kurulmasını istiyor. Olimpiyat Oyunları bahane edilerek zaman kaybedilmesini kabul edemeyiz” diye konuştu.