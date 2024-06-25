Macron'dan Putin'e diyalog çağrısı: 'Mutlak bir samimiyetle konuşuyorum...'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile diyaloğu sürdüreceğini belirterek, "Mutlak bir samimiyetle konuşuyorum: Diyaloğu sürdürmenin her zaman önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 25.06.2024 - 11:23
Macron'dan Putin'e diyalog çağrısı: 'Mutlak bir samimiyetle konuşuyorum...'
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Generation Do It Yourself podcast yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyaloğu sürdüreceğini söyledi.

Macron, "Vladimir Putin ile diyaloğa devam edeceğim. Hayır, son aylarda iletişim kurmadık, fakat şu ya da bu konu hakkında konuşma ihtimalini dışlamıyorum" dedi.

"Diyaloğun gücüne inandığını" belirten Macron, "Mutlak bir samimiyetle konuşuyorum: Diyaloğu sürdürmenin her zaman önemli olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Macron, tam olarak neyi kastettiğini açıklamadan, Putin ile özellikle "nükleer enerji santralleri konusunu" görüşeceğini de sözlerine ekledi.

Putin daha önce yaptığı açıklamada, Fransız tarafının böyle bir ilgisi olması halinde Moskova'nın Paris ile etkileşime girmeye hazır olduğunu söylemişti. Putin'e göre Macron ile iyi çalışma ilişkileri vardı, ancak Fransa Cumhurbaşkanı bu ilişkileri kopardı.


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