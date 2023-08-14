Google Türkiye'nin ilk kadın gök bilimcisini Doodle yaptı

Yayınlanma: 14.08.2023 - 00:38

Güncelleme: 14.08.2023 - 00:38

Google, daha önce de pek çok Türk bilim insanı, sanatçı ve edebiyatçıyı Doodle'a taşımıştı. Bu sefer Türkiye'nin ilk kadın gök bilimcisi Nüzhet Gökdoğan'a ana sayfasında yer verdi.

GOOGLE'DAN YENİ DOODLE

Google “Bugünün Doodle’ı, Türkiye’nin ilk kadın astronomu olarak tanınan Türk astronom ve matematikçi Nüzhet Gökdoğan’ı anıyor” şeklinde yeni Doodle'ı ifade ediyor.

Peki bilmeyenler için Nüzhet Gökdoğan kimdir?

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk bilim kadınlarından birisi olan Gökdoğan aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın dekanı olarak da tanınıyor. İlkleri başaran Gökdoğan'ın aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi kayıtlarında bir numaralı doktara tezinin de sahibi.

Gök bilimci Gökdoğan, 1954-1956 yıllarında ve 1978-1980 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi dekanlığı yaptı.

Bunun yanında Türk Astronomi Derneği'nin de kurucularından ve başkanlarından biri. Çalışma alanı ise yıldızların, galaksilerin ve evrenin oluşumu/gelişimi üzerine oldu.

Nüzhet Gökdoğan 24 Nisan 2003 tarihinde hayatını kaybetti.