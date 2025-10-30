Brezilya tarihinin en ölümcül operasyonu! 121 kişi öldürüldü...

Brezilya tarihinin uyuşturucu çetelerine karşı düzenlenen en ölümcül polis operasyonu en az 121 kişinin ölümüne yol açtı. Yetkililer yaptığı açıklamada, Rio de Janeiro sakinlerinin gece boyunca bulunan düzinelerce cesedi sokaklara dizdiğini söyledi.

Eyalet polisi, büyük bir uyuşturucu çetesini hedef alan baskınların iki aydan fazla bir süredir titizlikle planlandığını ve şüphelileri özel harekat biriminin pusuda beklediği ormanlık bir tepeye sürmek için tasarlandığını söyledi.

SORUŞTURMA SÖZÜ VERİLDİ

Rio eyaleti güvenlik şefi Victor Santos, basın toplantısında “Operasyonun yüksek ölüm oranı bekleniyordu ancak istenmiyordu” dedi. Ayrıca, polisin “suistimallerine” ilişkin soruşturma yapılacağına söz verdi.

Rio polisi, dört polis memuru da dahil olmak üzere şu ana kadar 121 kişinin öldüğünü doğruladı. Kamu avukatları, nihai sayının en az 132'ye çıkacağını söyledi.

CUMHURBAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, uyuşturucu şiddetinin belasıyla mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, polisi ve masum aileleri tehlikeye atmadan çeteleri hedef alan koordineli bir çalışma çağrısında bulundu.

X'te yaptığı bir paylaşımda, “Organize suçun aileleri yok etmeye, sakinleri ezmeye ve şehirlerde uyuşturucu ve şiddeti yaymaya devam etmesini kabul edemeyiz” dedi.

CESETLER CADDEYE DİZİLDİ

Rio'nun Penha mahallesi sakinleri, gece boyunca çevredeki ormandan düzinelerce ceset topladılar ve 70'den fazla cesedi ana caddenin ortasına dizdiler.

Öldürülenlerden birinin annesi Taua Brito, “Sadece oğlumu buradan çıkarıp gömmek istiyorum” dedi. Uzun ceset sırasının her iki yanında ağlayan ve yas tutanlar görüldü.

PROTESTOLAR BAŞLADI

Öğleden sonra, polis şiddetini protesto etmek için mahalleden bir motosiklet konvoyu yola çıktı ve göstericiler, kırmızı palmiye izleriyle lekelenmiş Brezilya bayraklarını sallayarak vali sarayının önünde toplandılar.

Salı gününden önce şehirdeki en ölümcül polis uyuşturucu baskını 2021'de Jacarezinho mahallesinde 28 kişinin öldürüldüğü olaydı.

Son baskınlar aynı zamanda Brezilya'nın en ölümcül polis operasyonu oldu. 1992'de Sao Paulo polisi bir isyanı bastırmak için Carandiru Cezaevi'ne baskın düzenlediğinde 111 mahkum öldü.

BM ÇAĞRIDA BULUNDU

BM yetkilileri ve güvenlik uzmanları, askeri tarzda yürütülen operasyonda yaşanan ağır kayıpları eleştirdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, bu cinayetlerin Brezilya'nın marjinalleşmiş topluluklarında son derece ölümcül polis baskınlarının artan eğilimine katkıda bulunduğunu söyledi.

Ajans yaptığı açıklamada, “Yetkililere uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatıyor ve hızlı ve etkili soruşturmalar yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

İŞKENCE İZLERİ BİLDİRİLDİ

Ölenlerin yakınları, bağlı uzuvlar, bıçak yaraları ve yüz ve boyunda kurşun yaraları gibi yargısız infazların kanıtlarını anlattılar.

Rio polis morgunda ölenlerin aileleriyle çalışan insan hakları avukatı Guilherme Pimentel, “Birkaç aile, kurbanların vücutlarında işkence izleri olduğunu bildirdi” dedi.

Rio eyaleti güvenlik sekreteri Santos, “Gerçekleşmiş olabilecek herhangi bir suistimal, ki bence gerçekleşmemiştir, soruşturulacaktır” dedi.

İKLİM MÜZAKERELERİ İLE İLİŞKİSİ!

Şiddet olayları ile Rio'nun önümüzdeki hafta ev sahipliği yapacağı, Birleşmiş Milletler COP30 iklim müzakereleri, küresel ısınmayı ele alan C40 belediye başkanları zirvesi ve Prens William'ın Earthshot Ödülü gibi küresel etkinlikler arasında hiçbir bağlantı olmadığını söyledi.

Rio Valisi Claudio Castro, operasyonda öldürülenlerin ormandan silah ateşleyen suçlular olduğundan emin olduğunu söyledi.

Castro “Çatışma günü kimsenin ormanda dolaşacağını sanmıyorum” ifadelerini kullanırken operasyonu ise “narkoterörizmle mücadele” çabası olarak nitelendirdi.

113 KİŞİ TUTUKLANDI

Rio eyalet hükümeti, operasyonun, şehrin tepelik okyanus kıyısı arazisinde yer alan yoksul ve yoğun nüfuslu yerleşim yerleri olan birkaç favelada uyuşturucu ticaretini kontrol eden Comando Vermelho çetesini hedef alan en büyük operasyon olduğunu söyledi.

Polis, operasyonda 113 şüpheliyi tutukladığını ve 118 ateşli silah ele geçirdiğini söyledi.