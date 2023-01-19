Brezilya'da 140 kişi için süresiz gözaltı kararı verildi

Brezilya'da mahkeme Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Federal Yüksek Mahkeme'yi basma suçlamasıyla ilgili 140 kişi için "süresiz önleyici gözaltı" kararı verdi.

AA
Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 07:38
Brezilya'da 140 kişi için süresiz gözaltı kararı verildi
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Brezilya'da Yüksek Mahkeme, gözaltında bulunan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlısı 1459 kişiden 140'ı için süresiz önleyici gözaltı kararı aldı.

Yargıç Alexandre de Moraes, suçüstü yakalanan 140 kişi için tedbir amaçlı böyle bir kararın alındığını ve bunların hapis cezasına henüz çarptırılmadığını belirtti.

Gözaltında bulunan Bolsonora destekçileri, "kamu malına zarar vermek, demokratik hukuk üstünlüğünün şiddetle ortadan kaldırılması ve darbe girişimi" suçlarından yargılanıyor.

 

 


Brezilya Jair Bolsonaro Luiz Inacio Lula da Silva

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