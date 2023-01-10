Brezilya'da Başkan Lula'ya destek yürüyüşü

67 yaşındaki Bolsonaro ise kaybettiği seçimin ardından yenilgiyi kabul etmemiş, devir teslim töreninde yer almamak için ABD’ye gitmiş ve dün karın ağrısıyla hastaneye kaldırılmıştı.

BBC’nin São Paulo’daki muhabiri Katy Watson, dün kentte düzenlenen demokrasi yanlısı gösteriye katılımın etkileyici bir kitlesellikte olduğunu söylüyor.

Ülkenin en meşhur caddesi Paulista Bulvarı’nın bir kısmı yürüyüş için kapatıldı. Bulvarı dolduran çok sayıda kişi dans etti, marşlar ve şarkılar söyledi.

Pek çoğu Lula’nın İşçi Partisi’nin rengi olan kırmızı giyinmişti.

Gösterilere katılan ve sadece adını paylaşmak isteyen Gabriel, “Brasilia’da olanlara katılmıyorum. Bu bir kabustu. Demokrasilerde gücün demokrasiyi yok etmek için kullanılmasına inananlara katılmıyorum” dedi:

“Dünyaya ve ülkemize göstermek istiyorum ki, seçim sonuçlarının geçerli olmadığına inananların sayısı binlerce olsa da hükümetimize ve demokrasimize güvenenlerin sayısı çok daha fazla.”

Bir diğer gösterici Marina Rodrigues Carmona ise “Kutuplaşma büyük bir sorun” dedi ve ekledi:

“Herkesin kendi fikirleri var ve iki taraf arasında pek bir diyalog yok.”

Pazar günü Brasilia’da yaşananlardan sonra Lula olağanüstü hal ilan etti.

Pazartesi günü ağır teçhizatlı polis birlikleri, Brasilia’da Bolsonaro destekçilerinin kurduğu kamplardan birini dağıttı.

Bu kamplar Genelkurmay Başkanlığı ve kışlaların önüne kurulmuş, Bolsonaro destekçileri orduyu darbeye davet etmiş, polis birlikleri bu kişileri dağıtmaya çalışsa da şiddetli bir direnişle karşılaşmaları nedeniyle geri çekilmişti.