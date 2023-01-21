Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 13:50

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 13:50

Brezilya'da 59 santimetre ve 7 kilo ağırlığında bir bebek dünyaya geldi.

Doktorlar, sezaryen doğumla aldıkları Angerson adındaki bebek karşısında şok oldular.

Angerson'ın boyu, yeni doğan bir bebek için ortalamanın tam sekiz santimetre üzerindeydi.

BİR GÜN ÖNCE ANNESİ UYARILMIŞTI

Angerson'un annesi Cleidiane Santos dos Santos'a, doğumdan bir gün önce bebeğin doğal doğum için çok büyük olacağı söylendi.

Bunun üzerine ertesi gün sezaryenle doğum gerçekleştirilerek, Angerson herhangi bir anormallik olmadan dünyaya geldi.

ANNESİ DE ŞOK OLDU

Santos dos Santos, Angerson'un büyüklüğü karşısında kendisinin bile "şok" olduğunu dile getirdi.

Santos dos Santos, "Bu sürprizi beklemiyordum. Dört kilo olacağını düşünmüştüm ama yedi kilo çıktı. Buraya geldiğimden beri bana güç veren ve beni çok iyi tedavi eden hastane ekibine teşekkür etmek istiyorum, onlar olmasaydı bana ne olurdu bilmiyorum. Bu yüzden her birine teşekkür ediyorum" dedi.

HASTANE EBEVEYNLERE YARDIM ETTİ

Önceden Angerson'a alınan kıyafetler ona uymadığı için hastane yönetimi, ebeveynlere yardım etmek amacıyla bir kampanya başlattı.

Hastanenin, dev bebek için daha büyük bebek bezleri ve kıyafetler topladığı bildirildi.