Teksas krizi sürüyor: Sınıra zırhlı araçlar taşındı

ABD Yüksek Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen Teksas Valisi Greg Abbot'un, Meksika sınırına dikenli tel çekmeye devam edeceğini açıklaması üzerine başlayan gerginlik devam ediyor.

Teksas Ulusal Muhafızları'nın, Meksika sınırına ağır zırhlı araçlar taşıdığı görüntü sosyal medyaya yansıdı. Görüntüde, M1A1 Abrams muharebe tanklarının ve M2A2 Bradley piyade savaş araçlarının tren ile taşındığı görüldü.

????National The Texas Guard began moving heavy armored vehicles to the border with Mexico.



On the platforms are M1A1 Abrams battle tanks and M2A2 Bradley infantry fighting vehicles. pic.twitter.com/BDIqZiyFwS