Brezilya'da Devlet Başkanı adayı Lula'dan Bolsonaro'ya suçlama: Halkı aldatmaya çalışıyor

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:27

Ekim 2022'de yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin en büyük favorisi olarak gösterilen Luiz Inacio Lula da Silva, seçim kampanyasına devam ediyor.

Lula da Silva, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ABD eski Başkanı Donald Trump gibi seçimlerde kafa karışıklığı yaratmak istediğini savunarak "Şüphenin olmadığı yerde şüphe yaratmak istiyor. Herhangi bir saçmalığı haklı çıkarmak için insanları aldatmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.

Lula, Bolsonaro'nun Brezilya halkından "korktuğunu" söyledi.

Lula ayrıca, seçimlere 3 aydan kısa bir süre kala yapılan tüm anketlerde önde gidiyor ve ilk turda kazanma olasılığı analistlere göre yüksek ihtimal olarak görülüyor.