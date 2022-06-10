Brezilya'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü
Brezilya'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi. Ülkede 8 maymun çiçeği vakası şüphelisinin bulunduğu açıklandı.
Brezilya'nın resmi haber ajansı Agencia Brasil'in haberine göre, ülkenin Sao Paulo şehrinde hafta başında maymun çiçeği şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişide virüse rastlandığı doğrulandı.
Portekiz ve İspanya'ya seyahat etmiş, karantinaya alınan 41 yaşındaki erkek hastanın durumunun iyi ve temasta bulunduğu kişilerin de gözlem altında olduğu belirtildi.
Halihazırda Brezilya'da 8 maymun çiçeği vakası şüphelisinin bulunduğu açıklandı.
Latin Amerika'daki ilk maymun çiçeği vakası 27 Mayıs'ta Arjantin'de görülmüştü.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
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