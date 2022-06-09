Bir ülkede daha maymun çiçeği vakası tespit edildi

Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi.

AA
09 Haziran 2022 Perşembe, 01:22
Bir ülkede daha maymun çiçeği vakası tespit edildi
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Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakası Andreas Singros Hastanesinde tespit edildi.

Yakın zamanda Portekiz'e seyahat ettiği belirtilen erkek hastanın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde bugün düzenlenen haftalık toplantıda, virüsün endemik olmadığı 29 ülkeden, DSÖ'ye raporlanan binin üzerinde vakanın doğrulandığını ve henüz virüs nedeniyle can kaybı yaşanmadığını belirtmişti.


Yunanistan maymun çiçeği Dünya Sağlık Örgütü

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