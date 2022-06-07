ABD'de maymun çiçeği alarmı: CDC'den kritik 'maske' açıklaması

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından sonra dünya bu kez de maymun çiçeği virüsü ile alarma geçti. CDC, seyahat edecek kişilere maske uyarısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2022 Salı, 12:54
ABD'de maymun çiçeği alarmı: CDC'den kritik 'maske' açıklaması
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Tüm dünyada maymun çiçeği virüsü vakalarında artış yaşanırken, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) dikkat çeken bir adım geldi.

CDC'DEN MASKE TAVSİYESİ

CDC Maymun çiçeği virüsü için yaptığı uyarıyı güncelleyerek ikinci seviyeye yükseltme kararı aldı.

Hürriyet'in New York Post'tan aktardığı habere göre, CDC seyahat edecek kişilere maske takma tavsiyesinde bulundu.

EN FAZLA VAKA AVRUPA'DA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yayılmakta olan maymun çiçeği virüsünün yaklaşık 30 ülkede görüldüğünü aktararak, Avrupa'da 911'den fazla doğrulanmış veya şüpheli vaka ile virüsün çoğunlukla Avrupa ülkelerinde görülmekte olduğunu belirtti.

BU 5 SEMPTOMA DİKKAT

İngiliz doktor Hilary Jones maymun çiçeği virüsünde en çok görülen 5 semptomu açıkladı. The Sun gazetesinde yer alan habere göre, dikkat edilmesi gereken 5 belirti şöyle;

  • Ateş
  • Baş ağrısı
  • Sırt ağrısı
  • Eklem ve kas ağrıları
  • Birkaç gün sonra başlayan deri döküntüleri

Maymun çiçeği virüsü taşıyan kişilerin çoğu hastalığı hafif atlatıyor. Ancak 100 vakadan biri ölümcül olabiliyor.

2003 yılında ABD'de yaşanan yayılmada, 47 kişi ölmüştü.


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