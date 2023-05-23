Brezilya'da kuş gribi alarmı

Yayınlanma: 23.05.2023 - 10:46

Güncelleme: 23.05.2023 - 10:46

Brezilya’da vahşi kuşlarda, yüksek hastalık derecesine sahip H5N1 virüsü tespit edildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Brezilya Tarım Bakanlığı, kuş gribi virüsünün ilk kez tespit edilmesi üzerine 180 gün süreyle hayvan sağlığı açısından acil durum ilan edildi.

Tarım bakanlığı, "kuş gribiyle ilgili ulusal eylemleri" koordine etmek, planlamak ve değerlendirmek üzere bir acil durum operasyon merkezi oluşturduğunu açıkladı.

Tarım Bakanı Carlos Favaro, resmi sosyal medya hesaplarında yayınladığı bir videoda, "Pazara, özellikle kümes hayvanı eti endüstrisine, bunlar yabani kuşlar olduğu için ticaret kısıtlaması riskinin olmadığını söylemek istiyorum" dedi.