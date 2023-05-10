Brezilya'dan Ukrayna'da barış için yeni formül: 'İki yeni ülke masaya çağırılacak...'

Yayınlanma: 10.05.2023 - 10:17

Güncelleme: 10.05.2023 - 10:36

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Lula da Silva, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın barışçıl şekilde sona erdirilmesi için büyük ekonomilerden oluşan uluslararası bir organizasyon kurulması çağrısında bulundu.

Hindistan ve Endonezya'yı da müzakerelere katılmaya davet edeceğini belirten Lula da Silva, savaşın sona ermesi için barışçıl bir çözüm aradığını dile getirdi.

Lula Da Silva, "Savaş zamanı değil diplomasi zamanı. Herkes, bizim Ukrayna'daki savaşı kınadığımızı biliyor. Savaşın devam etmesi yalnızca ölü sayılarını artıracak." dedi.

Brezilya'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Celso Amorim'in Ukrayna'ya gittiği bilgisni paylaşan Lula da Silva, Amorin'in ilk olarak Rusya'yı ziyaret ettiğini, şimdi ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile görüşeceğini ifade etti.

Lula da Silva, "Celso, Putin'in ne istediğini zaten biliyor, şimdi de Zelenskiy'i dinleyecek. Diğer ülkelerle konuşacak aracılarımız da olacak ve kim bilir belki bu şekilde savaşın sonlanmasına yardımcı olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Brezilya Devlet Başkanı Ocak 2023'te, Ukrayna'daki savaşın barışçıl şekilde sona erebilmesi için G20'ye benzer bir uluslararası organizasyon kurulması yönünde fikirlerini paylaşmıştı.