Brezilya'da Lula da Silva zaferi: Jair Bolsonaro'nun politikalarına meydan okudu

02 Ocak 2023 Pazartesi, 11:34

Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, göreve gelmesinin ardından dikkat çekici açıklamalarda bulunarak, peş peşe kararnameler imzaladı.

Brezilya halkı için gerekli olan tüm kamu politikalarının tasfiye edildiğini belirten Lula da Silva, Jair Bolsonaro'yu "faşizmden ilham almakla" suçladı.

Lula da Silva, "Her zaman savunduğumuz özgürlük, ifade, gösteri ve örgütlenme haklarına sahip olarak onurlu bir şekilde yaşama özgürlüğüdür. Onların vaat ettikleri özgürlük; savunmasızları ezme, muhalifleri katletme ve yasaların üstünde en güçlü olanın yasasını dayatma özgürlüğüdür. Bunun adı barbarlıktır" dedi.

SİLAHLANMA POLİTİKASINI YENİDEN ELE ALDI

Lula da Silva, Pazar günü göreve geldikten sonraki ilk icraatlarından biri olarak, Bolsonaro yönetimi tarafından gevşetilen silah kontrol politikasını yeniden düzenleyen tedbirleri imzaladı.

Lula da Silva tarafından imzalanan kararname, silah kontrol politikasının yeniden yapılandırılması sürecini başlatarak, silah taşıma yetkisini ihtiyacın kanıtlanmasına bağlıyor.

Silahlara erişimi kolaylaştırmak, halkı silahlanmaya teşvik eden eski Başkan Bolsonaro'nun politikalarından biriydi.

Lula da Silva, veri ve bilgilerin gizliliği konusunda 30 gün içinde gizlilik dayatmalarını yeniden değerlendirilmesi için bir kararname de imzaladı.

YASA DIŞI MADENCİLİK KARARLARINI İPTAL ETTİ

Lula, Amazon Fonu'nu kurtarmak ve çevre suçlarıyla mücadele için 3.3 milyar realin kullanılmasını sağlamak üzere bir kararname imzaladı. Kararname, Amazon, Cerrado ve Brezilya'nın tüm biyomlarında ormansızlaşmaya karşı mücadeleyi yeniden tesis ediyor.

Çevre Bakanlığı'nın 45 gün içinde Ulusal Çevre Konseyi'ne (Conama) yeni bir yönetmelik önerisi sunmasını isteyen Lula, Bolsonaro'nun Amazon'da, yerli topraklarında ve çevre koruma alanlarında yasa dışı madenciliği teşvik eden kararlarını da iptal etti.