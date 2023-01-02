Brezilya’da Devlet Başkanı Lula yemin ederek göreve başladı

Törende bir katılımcı “Aşk nefreti yendi” pankartı açtı.

BİRLİK VE YENİDEN İNŞA MESAJLARI

BBC’ye konuşan bir diğer Lula destekçisiyse ülkenin değişime ihtiyacı olduğunu söyledi.

Lula ve Başkan Yardımcısı Geraldo Alckmin kentte üstü açık bir arabayla tur attı.

İkili son günlerde Kabine’de yer alacak bakanlara ve devletin sahip olduğu şirketleri yönetecek destekçilerine karar vermek için çalışıyordu.

Ülkenin en bilinen iklim aktivistlerinden biri olan Marina Silva, iklim ve çevreden sorumlu bakanlığın başına tekrar getirildi.

Pandemiden yoğun bir şekilde etkilenen ve son derece kutuplaşmış halka seslenirken, birlik ve yeniden inşa mesajları verdi.

SEÇİME GİRMESİ ENGELLENMİŞTİ

Lula daha önce hakkındaki bir yolsuzluk dosyasından tutuklanmış ve seçime girmesi engellenmişti.

Fakat bu dosyadan 2021’de aklandı.

Şimdi en zor şeylerden birinin, aslında cezaevinde olması gerektiğini düşünen seçmenleri ikna etmek olacağını kendisi de biliyor.

Bolsonaro döneminde eğitim, sağlık ve çevrenin korunması alanlarına ayrılan kaynağın azaldığını anlatan Lula, bu politikaları derhal tersine çevireceğini, Bolsonaro’nun çıkardığı tartışmalı silah yasasını da iptal edeceğini söyledi.

“Bir intikam tutkusuyla hareket etmeyeceklerini” belirten Lula, yanlış yapmış kişilerinse bundan sorumlu tutulacağını vurguladı.

Lula, Bolsonaro’nun Covid-19 politikalarının yanlışlığı nedeniyle “soykırım işlendiğini”, bu konunun bir soruşturma konusu olacağını söyledi.

YETKİYİ ÇÖP TOPLAYICISINDAN ALDI

Lula, Bolsonaro ülkede olmadığı için yetkiyi bir çöp toplayıcısı olan Eni Souza’dan aldı.

Kapsayıcı bir şekilde düzenlenen törende Lula’nın yanında yerli bir lider, siyah bir engelli influencer çocuk da yer aldı.

Irkçılığın yoğun olduğu ülkede bu poz önemliydi.

Bolsonaro destekçilerinin törene saldırabileceği nedeniyle Brasilia kentindeki polislerin tamamı (yaklaşık 8 bin) görev başındaydı.

Askeri polisten yapılan açıklamada, bıçaklı ve havai fişekli bir kişinin tören alanına girerken gözaltına alındığı yer aldı.

BOLSONARO DESTEKÇİLERİ GENELKURMAY KAPISINDA DARBE İSTİYOR

Yetkililer geçen hafta da bir havalimanı yakınlarında bir petrol tankerine patlayıcı monte etmekle suçladıkları bir Bolsonaro destekçisini gözaltına almıştı.

Bolsonaro destekçileriyse Genelkurmay Başkanlığı önünde kurdukları kampa devam ediyor.

Göstericiler orduyu darbe yapmaya davet ediyor.