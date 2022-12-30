Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Brezilya'ya giriş yasağı kaldırıldı

30 Aralık 2022 Cuma, 23:33

Brezilya hükümeti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve bazı üst düzey diplomatların ülkeye girişini yasaklayan kararını iptal etti.

Brezilya'da 2019'dan bu yana yürürlükte olan Nicolas Maduro ile bazı üst düzey diplomatların ülkeye girişine ilişkin yasağın kaldırıldığına dair karar, Adalet Bakan Yardımcısı Antonio Ramirez Lorenzo ve Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França tarafından imzalanarak resmi gazetede yayımlandı.

Hükümetin bu kararı üzerine Maduro, Brezilya'da devlet başkanlığı seçimini kazanan ve 1 Ocak'ta görevi devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılabilecek.

Maduro'nun ülkeye giriş yasağı kararı, sağcı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido'yu 2019'da "meşru lider" olarak tanımasının ardından alınmıştı.

Venezuela'nın 5 Mart 2013'te ölen eski Devlet Başkanı Hugo Chavez ile yakın dostluk ilişkilerine sahip olan yeni başkan Silva'nın, Maduro hükümeti ile de benzer düzeyde ilişki kurabileceği değerlendiriliyor.

Brezilya'nın yeni dışişleri bakanı olması beklenen Mauro Vieria da açıklamasında, ülkesinin 1 Ocak'tan itibaren Venezuela ile ilişkileri normalleştirileceğini belirtmişti.

Maduro, 25 Aralık'taki açıklamasında, Brezilya ile 2019'da bozulan ilişkilerin yeniden normalleştirilmesi amacıyla bu ülkeye büyükelçi atanmasına karar verildiğini duyurmuştu.