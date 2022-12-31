Brezilya'da seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'ye uçtu: Yakında döneceğim

31 Aralık 2022 Cumartesi, 11:04

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkenin yeni Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın göreve başlamasından iki gün önce Cuma günü Brezilya'dan ABD'ye gitti.

CNN Brasil'in aktardığına göre, Brezilya Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Brasília'daki hava üssünden havalandığı belirtilen Bolsonaro'ya, danışmanları ve eşi Michelle Bolsonaro eşlik etti.

Bolsonaro, CNN Brasil'e yaptığı açıklamada "Uçaktayım, yakında döneceğim" dedi.

Bolsonaro'nun ayrılma kararı, Brezilya hükümetinin Cuma günü "müstakbel eski başkan" Bolsonaro'ya 1-30 Ocak 2023 tarihleri arasında Miami, Florida'da eşlik etmek üzere beş devlet memuruna yetki veren bir kararname yayınlamasıyla birlikte geldi.

DESTEKÇİLERİYLE VEDALAŞTI

İnternet üzerinden paylaşılan canlı yayında destekçilerine veda eden Bolsonaro, Lula da Silva'nın göreve başlama tarihine atıfta bulunarak "Brezilya 1 Ocak'ta sona ermeyecek, bundan emin olabilirsiniz Bugün siyaset hakkında daha fazla şey bilen bir kitleye sahibiz. Risk altında olduklarını anlıyorlar. İyi olan kazanacak. Brezilya'nın her yerinde liderlerimiz var. Yeni politikacılar ya da yeniden seçilen politikacılar, bir fark yaratacaklar" dedi.

Brasilia'daki bir havalimanında gerçekleştirilen bombalı saldırı girişimini kınayan Bolsonaro, "Burada, Brasília'da, Brasília havaalanı bölgesinde bu terör eylemi için hiçbir gerekçe yoktur. Hiçbir şey bunu haklı gösteremez" açıklamasında bulundu.

Lula da Silva'nın Pazar günü göreve başlaması bekleniyor.