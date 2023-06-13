Disney'in varisinden Nazi bayraklarıyla yapılan ırkçı gösteriye tepki: 'Büyükbabam mezarında ters dönüyor'
Disney’in varislerinden Abigail Disney, Disney’in Florida’daki eğlence parkının önünde Nazi bayraklarıyla yapılan ırkçı gösteriyle ilgili “Büyükbabam mezarında ters dönüyor” açıklamasını yaptı.
Animasyon filmleriyle ünlü ABD’li yapımcı ve yönetmen Walt Disney’in kardeşi ve Disney’in kurucularından Roy O. Disney’in torunu Abigail Disney, 10 Haziran’da Disney Eğlence ve Tema Parkı önünde ırkçı bir grubun Nazi bayraklarıyla yaptığı gösteriye sert tepki gösterdi.
Disney, “Büyükbabam mezarında ters dönüyor” açıklamasını yaptı.
MÜDAHALE EDİLMEDİ
Yerel polis, basına yaptığı açıklamada yaklaşık 15 kişinin Florida’da bulunan eğlence parkının girişinde ellerinde Nazi bayraklarıyla gösteri gerçekleştirdiğini ancak müdahale edilmediğini doğruladı.
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