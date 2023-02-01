Brezilya'da otobüs devrildi: 7 kişi öldü
Brezilya'da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonucunda 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
Brezilya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Brezilya basınındaki habere göre, Florianopolis kentine doğru yol alan otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle BR-277 otoyolunda devrildi.
Brezilya Federal Karayolu Polisi, kazada 7 yolcunun yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ölenler arasında 2 Arjantin vatandaşının da bulunduğu kaydedildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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