Brezilya'da otobüs devrildi: 7 kişi öldü

Brezilya'da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonucunda 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 08:20
Brezilya'da otobüs devrildi: 7 kişi öldü
Abone Ol google-news

Brezilya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Brezilya basınındaki habere göre, Florianopolis kentine doğru yol alan otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle BR-277 otoyolunda devrildi.

Brezilya Federal Karayolu Polisi, kazada 7 yolcunun yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ölenler arasında 2 Arjantin vatandaşının da bulunduğu kaydedildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Brezilya otobüs yolcu otobüsü

İlgili Haberler

Tur otobüsü yük kamyonuyla çarpıştı: 6 ölü

Tur otobüsü yük kamyonuyla çarpıştı: 6 ölü
Otobüs uçuruma düştü: 41 ölü

Otobüs uçuruma düştü: 41 ölü

En Çok Okunan Haberler