Otobüs uçuruma düştü: 41 ölü

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 10:38

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 10:38

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, Quetta kentinden Karaçi kentine gitmekte olan yolcu otobüsü uçuruma düştü.

Lasbella kentinde gerçekleşen kazada, en az 41 kişinin öldüğü bildirildi.

Lasbela Komiser Yardımcısı Hamza Anjum, otobüste 48 yolcu olduğunu belirtirken "Otobüs, U dönüşü yaptığı sırada virajı alamayınca köprünün ayağına çarptı ve uçuruma yuvarlandı ardından da alev aldı" dedi.

Anjum, aralarında bir çocuk ve bir kadının da bulunduğu üç kişinin sağ olarak kurtarıldığını sözlerine ekledi.