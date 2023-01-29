Tur otobüsü yük kamyonuyla çarpıştı: 6 ölü
ABD'de, tur otobüsünün yük kamyonuyla kafa kafaya çarpışması sonucu altı kişi öldü.
ABD-Kanada sınırındaki Louisville kasabasında, yük kamyonu ile tur otobüsünün çarpıştı. Kaza sonucu, altı kişi yaşamını yitirdi.
NYPost'un haberine göre polis, yalnızca sürücünün bulunduğu kamyonla kafa kafaya çarpışan otobüste 15 kişinin bulunduğunu söyledi.
Kaza sonrası, üç kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kazazedelerden birinin durumunun kritik olduğu bildirildi.
Polis, kamyon hizmetleri veren bir firmadan kiralanan kapalı kasa kamyonun yükünün tamamen dolu olduğunu söyledi.
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