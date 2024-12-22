Brezilya'da zincirleme trafik kazası: 30 ölü

Brezilya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 30 kişinin hayatını kaybettiği 18 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Brezilya'da zincirleme trafik kazası: 30 ölü
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AA
Yayınlanma: 22.12.2024 - 00:43

Bölge itfaiyesinden yapılan açıklamada, ülkenin Minas Gerais eyaletine bağlı Teofilo Otoni kasabasındaki BR-116 otoyolunda zincirleme trafik kazası yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, kazada 30 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

LASTİK PATLAMASI SONUCU...

Yerel basında çıkan habere göre, kaza, lastiği patlayan yolcu otobüsünün önündeki kamyona çarpmasıyla yaşandı.

Kazanın etkisiyle otobüsün alev aldığı ve ölenlerin çoğunun yanarak hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da X sosyal medya platformundaki paylaşımında, kazada yaşamını yitiren kişilerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.


Etiketler: #Brezilya #Trafik #zincirleme trafik kazası

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