Brezilya ekibine veda etti... Lincoln Henrique, Fenerbahçe'ye dönüyor!

Yayınlanma: 21.12.2024 - 22:41

Güncelleme: 21.12.2024 - 22:41

Fenerbahçe'den geçen sezonun ikinci yarısında Bragantino'ya kiralanan Lincoln Henrique, Brezilya ekibine veda etti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Lincoln Henrique, "Bugün kariyerimdeki önemli bir dönemi daha sonlandırıyorum. Bana unutulmaz anlar yaşatan Bragantino'ya minnettarlık ve karışık duygularla veda ediyorum. Burada, hayatım boyunca yanımda taşıyacağım şeyler öğrendim. Beni destekleyen ve bana inanmaktan vazgeçmeyen tüm taraftarlara minnettarlığımı sunmak istiyorum. Her şey için teşekkürler. Yeni zorluklar ve yeni hayaller gelsin" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Bragantino'ya 6 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiralanan 26 yaşındaki futbolcu, Bragantino'da çıktığı 46 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

Lincoln Henrique'nin Bragantino'ya vedası sonrası Fenerbahçe'ye geri dönmesi bekleniyor. Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.