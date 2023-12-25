Brezilya'nın en büyük çete liderlerinden biri yakalandı

Brezilya'nın en çok aranan suçlularından "Zinho" ismiyle de bilinen Luiz Antonio da Silva Braga'nın yakalandığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 11:06
Brezilya'nın en büyük çete liderlerinden biri yakalandı
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Brezilya'da federal polisin düzenlediği operasyonlar sonucunda, ülkenin en çok aranan suçlularından "Zinho" ismiyle de bilinen Luiz Antonio da Silva Braga'nın yakalandığı bildirildi.

Federal Polis, hakkında 12 tutuklama kararı olan ve ülkenin güneydoğusunda bulunan Rio de Janeiro eyaletinin en büyük çetelerinden birinin elebaşlarından Da Silva Braga'nın yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 2018'den beri firari olan "Zinho" lakaplı Da Silva Braga'nın yerel yetkililerle yürütülen operasyonlar sayesinde yakalandığı ve eyalet cezaevine sevk edildiği belirtildi.


Brezilya

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