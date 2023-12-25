Brezilya'da küçük uçak düştü: 5 ölü
Brezilya'da küçük uçağın düşmesi sonucu 5 kişi öldü.
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde küçük uçak düştü.
Monte Alto kentinden havalanan PT-ZVL tipi küçük uçak, Sao Paulo eyaletine bağlı Jaboticabal şehrinde araziye çakıldı.
Kazada, pilotlar dahil 5 kişi yaşamını yitirdi.
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