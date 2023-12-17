Brezilyalı yıldız şov yaptı: West Ham United 3 puanı kaptı!

West Ham United, İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı Wolverhampton'ı 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 20:47
Brezilyalı yıldız şov yaptı: West Ham United 3 puanı kaptı!
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İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında West Ham United ile Wolverhampton Wanderers karşı karşıya geldi. Londra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi West Ham, 3-0'lık skorla kazandı.

BREZİLYALI YILDIZDAN 3 ASİST

West Ham United'a galibiyeti getiren golleri 22 ve 32. dakikalarda Mohammed Kudus, 74. dakikada Jarrod Bowen kaydetti. West Ham'ın 3 golünde de asist Brezilyalı yıldız Lucas Paqueta'dan geldi.

Bu sonucun ardından West Ham puanını 27'ye yükseltti. Wolves ise 19 puanda kaldı.

West Ham, gelecek hafta Manchester United'ı ağırlayacak. Wolves ise Chelsea'yi konuk edecek.


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