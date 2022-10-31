Brezilya'nın yeni başkanı Lula da Silva kimdir?

31 Ekim 2022 Pazartesi, 10:18

Solcu aday Luiz Inácio Lula da Silva veya kısa adıyla Lula, ülkenin mevcut lideri Jair Bolsonaro'yu geride bırakarak seçimlerin galibi oldu.

LULA DA SİLVA KİMDİR?

Luiz Inácio Lula da Silv 27 Ekim 1945 tarhinde Pernambuco eyaletinin Caetés kentinde doğdu. 1952'den itibaren São Paulo'da büyüdü. Sekiz çocuklu Aristides Inácio da Silva ve Eurídice Ferreira de Mello çiftinin yedinci çocuğuydu. Yoksulluktan dolayı okula çok az gidebildi ve 12 yaşından itibaren ayakkabı boyacılığı, postacılık, çamaşırhane işçiliği gibi çeşitli işlerde çalıştı.

Daha sonra bir metal fabrikasında çalışmaya başladı ve metal işçiliği eğitimi gördü. 1966'dan sonra São Bernardo do Campo'da büyük bir metal işletmesinde çalışmaya başladı. 1969'da metal işçileri sendikasının bölge grubu başkanı seçildi. 1975 yılında % 92 oy alarak sendika başkanı oldu ve 100.000 işçiyi temsil etmeye başladı. 1970'lerden itibaren aralarında büyük çaplı grevlerin de olduğu sendika faaliyetlerinin örgütlenmesinde yer aldı. Tutuklandı, bir ay tutuklu kaldı. 2002 yılındaki seçim kampanyasında işçi imajını değiştirerek ilk defa takım elbise giyd

BAŞKANLIK DÖNEMİ

27 Ekim 2002 tarihinde yapılan ikinci tur seçimlerini Brezilya Sosyal Demokrat Partisi adayı José Serra'ya karşı başarıyla tamamladı ve 1995 yılından beri başkanlık görevinde bulunan Fernando Henrique Cardoso'nun yerine Brezilya devlet başkanı oldu. 2006 yılında yapılan seçimlerde rakibi sosyal demokrat Geraldo Alckmin'e karşı yeniden başarılı olarak başkanlık görevini sürdürdü.

LULA NEDEN TUTUKLANDI?

Lula da Silva, 31 Aralık 2010'da başkanlık görevini bırakana kadar sevilen bir lider olarak öne çıktı ancak 2011'de kendisi ve partisi hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları adına gölge düşürdü.

Yolsuzluk davaları nedeniyle 580 gün hapiste kalan Lula da Silva'nın bu davalardan hüküm giymesi, 2018'de Bolsonaro'nun kazandığı seçimlerde aday olmasına engel oldu.

Kasım 2019'da tahliye edilen Lula'nın, aldığı cezalar ve yolsuzluk davalarının, 2021'de bu davalardan sorumlu yargıç Sergio Moro'nun davalarda taraflı ve politik davrandığına hükmeden Yüksek Mahkeme tarafından düşürülmesi üzerine seçimlere katılmasının önü açıldı.

YENİDEN BAŞKAN

Yüksek Seçim Mahkemesinin (TSE) yayınladığı yüzde 98,9'u açılan sandık sonuçlarına göre Lula yüzde 50,83, rakibi Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yüzde 49,17 oranında oy aldı.

TSE'nin seçim sonuçlarını paylaştığı internet sayfasında, seçimin matematiksel olarak tamamlandığı, açılmayan sandıkların sonucu etkilemeyeceği belirtildi.

Daha önce Brezilya'yı iki dönem yöneten Lula, yüzde 2'den az farkla seçimin galibi oldu.

Lula, Twitter hesabından Brezilya bayrağını "Demokrasi" notuyla paylaştı.

Luiz Inacio Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te devlet başkanlığını Bolsonaro'dan devralacak.