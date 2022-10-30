Selcen Ergun kimdir?

30 Ekim 2022 Pazar, 18:07

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı'nca bu yıl 10. kez düzenlenen "Boğaziçi Film Festivali", Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen törenle sona erdi.

SELCEN ERGUN NE DEDİ?

Festivalde ödül alan yönetmen Özcan Alper, kürsüde yaptığı konuşmada, Şebnem Korur Fincancı'yı savunmuş ve ödülünü Fincancı'ya ifhaf etti. Daha sonra ise davetliler arasında bulunan oyuncu Burak Haktanır, sahnede bulunan Özcan Alper'e oturduğu yerden "O kadın TSK'ya iftira attı. Kaç gündür bütün PKK sayfaları onu destekliyor" diye bağırarak tepki gösterdi.

En iyi film ödülünü kazanan ‘Kar ve Ayı’nın yönetmeni Selcen Ergun de ödülü almak için sahneye çıktığında Haktanır’ın çıkışını ”Çok eril bir dil kullanıyorsunuz” diyerek eleştirdi, Haktanır’ın Ergün’e ”Hadi oradan” demesiyle salonda gerginlik oluştu.

SELCEN ERGUN KİMDİR?

Selcen Ergun Ankara'da doğdu. Yüksek lisans derecesini ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı programından yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon yüksek lisans programına burslu olarak kabul edildi. ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde dersler verdi. 2006 yılından bu yana çok sayıda reklam filminin yanı sıra Reha Erdem'in yönettiği "Hayat Var" ve "Kosmos" adlı sinema filmlerinde yardımcı yönetmenlik yaptı. Birçok kısa film ve belgeselin senaryosunu yazıp yönetti.