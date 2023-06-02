Venezuela'dan BRICS atılımı: Değişen jeopolitiğe ayak uydurmak istiyoruz

Yayınlanma: 02.06.2023 - 13:46

Güncelleme: 02.06.2023 - 13:46

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 29 Mayıs'ta Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Gelecekte BRICS'in mütevazı bir parçası olarak değişen jeopolitiğe ayak uydurmak istiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, "BRICS ailesine erken bir tarihte daha fazla benzer düşünen ortağın katılmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Ning, küresel gayri safi yurt içi hasılanın %25'ini temsil ederken gelişmekte olan ülkeler arasındaki işbirliği için önemli bir platform olan BRICS'in çok taraflılığını sürdürmeye, küresel yönetişim sistemi reformunu aktif bir şekilde desteklemeye ve yükselen piyasa ülkeleri ile gelişmekte olan ülkelerin temsilini ve sesini yükseltmeye kararlı olduğunu belirtti.

Geçen yıl Ekim ayında Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin de, BRICS liderlerinin BRICS'in genişlemesi konusunda önemli bir fikir birliğine vardıklarını ve 23 Haziran 2022'de düzenlenen 14. BRICS Zirvesi'nde genişlemenin standartları ve prosedürlerine ilişkin tartışmaya destek verdiklerini ve birçok ülkenin BRICS işbirliğine katılma arzusunu dile getirdiğini söylemişti.

BRICS ile ilgili Global Times'a konuşan ekonomist Zhang Hong, "Bloğun rolü, özellikle jeopolitik çatışmaların alevlendiği, küresel tedarik zincirlerinin parçalandığı ve küresel ekonominin zayıfladığı bir dönemde, dış şok dalgalarına karşı nispeten savunmasız olan büyük gelişmekte olan ekonomiler için giderek daha önemli hale geliyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Zhang, bloğa daha fazla üyenin potansiyel katılımının BRICS ülkelerinin risklere karşı korunma ve küresel pazardaki seslerini güçlendirme kabiliyetlerini daha da arttıracağını söyledi.

Maduro, BRICS’in, Güney Amerika uluslarının konsolidasyonuna yardımcı olabileceğini söyledi. BRICS’i bir "mıknatıs" gibi gören Maduro, BRICS’in barış ve işbirliği arayan devletleri kendine çekeceğini savundu.

Lula da Silva, Venezuela'nın hedefini destekleyeceğini ve BRICS üye devletlerinin bir gün kendi ortak para birimleriyle ortaya çıkmasını umduğunu söyledi. Luiz Inacio Lula da Silva, "Ülkelerimizin ABD dolarına bağımlı olmadan iş yapabilmesi için ortak bir para birimine sahip olmamızı hayal ediyorum" dedi.

Lula konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunun nedenlerinden biri şu anda yalnızca bir ülkenin dolar matbaasına sahip olması ve bu ülkenin dolar para birimi ile istediğini yapmasıdır. İş yapmakta zorlanmak kabul edilemez. Avrupa Birliği'nin EURO para birimi ile ortaya çıkması gibi BRICS'in kendi para birimini çıkaracağını hayal ediyorum."

BRICS BANKASI

Blok üyeleri arasındaki mali işbirliği, "BRICS bankası" olarak da bilinen Yeni Kalkınma Bankası (NDB) altında daha da sıkılaşıyor ve NDB, Batılı ülkelerin tekelinde olan ve gelişmekte olan ekonomilere sınırlı yardım sunan mevcut küresel mali sisteme bir ek olarak hizmet ettiği için sürekli katılım talebi alıyor.

NBD 8. yıllık toplantısını Salı ve Çarşamba günleri Şanghay'da "Küresel Kalkınma için Yeni Bir Çağın Şekillendirilmesi" teması altında gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan uzmanlar ve yetkililer, NDB'nin yükselen ekonomilerin kalkınmasını kolaylaştırmak için finansman kanallarını ve yöntemlerini çeşitlendirmesi gerektiğini, bunun da artan piyasa zorlukları ve belirsizliklerin ortasında küresel ekonomik büyümeyi desteklemeye yardımcı olacağını söyledi.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkelerdeki altyapı ve sürdürülebilir kalkınma projelerine kaynak sağlamak amacıyla 2014 yılında kurulan NDB, Temmuz 2015'te Şanghay'daki merkeziyle faaliyete geçti.

Beş BRICS ülkesinin yanı sıra Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Uruguay da banka üyeleri arasına katıldı.

Financial Times'ın haberine göre ise banka şu anda Suudi Arabistan'ı dokuzuncu üye olarak kabul etmek üzere bu ülkeyle görüşmelerini sürdürüyor.