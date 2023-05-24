Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye BRICS'e üyelik yolunda

Yayınlanma: 24.05.2023 - 13:05

Güncelleme: 24.05.2023 - 13:06

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS uluslar koalisyonu; "büyüyen ekonomisi, askeri yetenekleri ve giderek artan siyasi nüfuzu" ile küresel arenada adından giderek daha çok söz ettiriyor.

Watcher.Guru.com'da yer alan bir analize göre, genişleme planlarıyla da öne çıkan örgüte Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır gibi ülkelerin de ilgi duydukları ifade ediliyor. Bu durum BRICS'in yörüngesine ve küresel etkisine heyecan verici yeni bir boyut kazandırıyor.

BRICS, başat ülkelere bağımlılığın azalması ve dış politikada esnek alternatifler gibi somut teşvikler gibi sebeplerle gelişmekte olan ülkeler için her geçen gün daha ilgi çekici bir alternatif haline geliyor.

‘SUUDİ ARABİSTAN, MISIR VE TÜRKİYE…’

Yukarıda sözünü ettiğimiz üç ülkeden Suudi Arabistan, "dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı" konumunda ve "dünya petrol rezervlerinin yüzde 15'ine sahip"; aynı zamanda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) kurucu üyesi.

Mısır, "en yüksek nüfusa sahip" (102 milyon) üç olası BRICS ülkesinden biri olabilir ve aynı zamanda Süveyş Kanalı gibi önemli bir transit geçiş noktasını elinde bulundurmakta.

Nüfusu 85 milyonu aşan, NATO üyesi Türkiye ise Doğu ile Batı arasındaki güç mücadelesinde özel bir yere; "jeopolitik konumu sebebiyle de hem dünya siyasetinde hem de küresel ticarette vazgeçilmesi zor bir pozisyona sahip."

Makaleye göre, BRICS üyeliği bu ülkeler için pek çok avantajı da beraberinde getirebilir. Örneğin Suudi Arabistan enerji kapasitesini arttırabilir, Mısır yeni ekonomik beklentiler sunabilir ve Türkiye de stratejik ve jeopolitik konumu ile fark yaratabilir.

‘UFUKTA GENİŞLEME VAR…’

Makaleye göre, Doğu ve Batı, etki alanlarını genişletmeye çalışıyor. "BRICS ise yüksek potansiyele sahip becerikli ülkeleri bünyesine katarak ağını büyütmeyi hedefliyor." Rusya-Ukrayna anlaşmazlığı ve yoğunlaşan Çin-ABD rekabeti de dahil olmak üzere süregelen çatışmaların arka planında, müttefik ve ortak bulma mücadelesi yatıyor.

BRICS'in genişlemesi küresel yönetişimde önemli bir dönüm noktası olabilir. Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır'ın olası üyelikleriyle BRICS ülkeleri daha fazla nüfuz, işbirliği ve refah seviyesine ulaşabilir.

Özetle; BRICS genişledikçe nihayet küresel normları, değerleri ve yapıları yeniden tanımlama potansiyeline olabilir.