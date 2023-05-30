Suudi Arabistan BRICS bankasına katılıyor

Yayınlanma: 30.05.2023 - 13:26

Güncelleme: 30.05.2023 - 13:26

Financial Times'ın haberine göre, Rusya'nın maruz kaldığı yaptırımlar sebebiyle Batı liderliğindeki ''Bretton Woods'' kurumlarına alternatif olarak kurulan BRICS bankası olan Şangay merkezi ''Yeni Kalkınma Bankası'' fon bulmakta zorlanıyor. Uzmanlara göre, Suudi Arabistan'ın katılımı söz konusu fon kıtlığına çözüm getirebilir.



Yeni Kalkınma Bankası Financial Times'a yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da Suudi Arabistan Krallığı'na büyük önem veriyoruz ve şu anda onlarla nitelikli bir diyalog içindeyiz" dedi.



Salı ve Çarşamba günü yıllık toplantısını gerçekleştirecek olan Banka Suudi Arabistan'ın üyelik konusunu masaya yatıracak. Üyelik, dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın Çin ile de yakın ilişkiler kurmaya çalıştığı bir dönemde Riyad'ın BRICS ülkeleriyle bağlarını güçlendirmesi bekleniyor.

'YENİ KALKINMA BANKASI'

Banka, 2015 yılında Brics ülkeleri olarak adlandırılan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından gelişmekte olan ekonomilerdeki kalkınma projelerine kredi vermek üzere kuruldu. Beş kurucu üye ülkedeki 96'dan fazla projeye 33 milyar dolar kredi verdi ve üyeliğini Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bangladeş'i de kapsayacak şekilde genişletti.



