BRICS'ten 6 ülkeye üyelik daveti

Yayınlanma: 24.08.2023 - 12:15

Güncelleme: 24.08.2023 - 12:15

Güney Afrika'nın ev sahipliğinde Johannesburg'da gerçekleşen 15. BRICS Zirvesi'nde BRICS ülkeleri, topluluğa yeni üye katılımı konusunda anlaşmaya vardı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından biri olan Suudi Arabistan'ın İran, BAE, Arjantin, Mısır ve Etiyopya ile birlikte BRICS ekonomik grubuna tam üye olmaya davet edildiğini söyledi.

Ramaphosa, "Arjantin Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni BRICS'e tam üye olmaya davet etmeye karar verdik" dedi.

Ramaphosa, topluluğa davet edilen ülkelerin tam üyeliklerinin 1 Ocak 2024'ten itibaren başlayacağını duyurdu.

PUTİN NE DEDİ?

Zirvede video bağlantısı aracılığıyla konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ramaphosa'nın BRICS'in genişlemesiyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere tüm pozisyonlar üzerinde anlaşmaya vararak "müthiş bir diplomatik beceri" gösterdiğini söyledi.

Putin, "Güney Afrikalı dostlarımıza ortak çalışmalar sırasında, yani deklarasyonların uyumlaştırılması çalışmaları sırasında yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum. Bu çalışmanın hiç de kolay olmadığını belirtmek isterim" dedi.

MODİ NE DEDİ?

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de BRICS'in genişlemesini memnuniyetle karşıladı.

Modi, BRICS'e yeni üyelerin katılmasının örgütü güçlendireceğine ve ortak çabalara yeni bir ivme kazandıracağına inandığını söyledi.