Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'den 'BRICS' açıklaması: İyi iş çıkarılırsa oluşumu canlı tutacaktır

Yayınlanma: 23.08.2023 - 19:25

Güncelleme: 23.08.2023 - 20:46

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde Salı günü başlayan ve 24 Ağustos tarihine kadar sürecek 15. BRICS Zirvesi'ne katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeye ziyarette bulundu.

Seyahati öncesinde Güney Afrika'daki Durban Teknoloji Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü’nün öğretim üyeleri ve öğrencilerinden gelen bir mektubu yanıtlayan Xi, onları Çince’yi iyi öğrenmeye yüreklendirerek Çin-Güney Afrika dostluğunun ileri taşınmasına ve iki ülke arasındaki dostane işbirliğinin teşvik edilmesine katkıda bulunmaya çağırdı.

Mektubunda, 10 yıl önce Konfüçyüs Enstitüsü'nün kuruluşuna tanıklık ettiğinden söz eden Xi, her iki tarafın ortak çabaları sayesinde iki ülke arasında eğitim ve kültür alanındaki etkileşimin verimli sonuçlar doğurduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bu yazışma, Xi'nin BRICS ülkeleri olan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika arasında kültürel ve halklar arası etkileşimi teşvik etmeye verdiği büyük önemi gösteriyor.

Xi, 2017 yılında düzenlenen BRICS Xiamen Zirvesi'nin genel kurulunda yaptığı konuşmanın bir bölümünde, kültürel ve halklar arası etkileşime olan bakışından detaylı olarak bahsetmişti.

Eski bir Çin atasözünden alıntı yaparak "Halklar arasındaki dostluk, devletler arasındaki sağlam ilişkilerin anahtarıdır" diyen Xi, BRICS ülkelerinin halkları arasındaki etkileşimi artırmanın ve ortaklık ruhunun bu ülkelerdeki tüm halklar tarafından benimsendiğini görmenin, kalıcı bağlılığı hak eden kıymetli bir amaç olduğunu söylemişti.

Xi, “Bu konuda iyi iş çıkarılırsa BRICS işbirliğini canlı tutacaktır” şeklinde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı, yıllar içinde BRICS ülkeleri arasında kültürel ve halklar arası etkileşimi hızlandırma çabalarına bizzat destek verdi.

Xi, diğer dört BRICS ülkesine yaptığı gezilerdeki konuşmalarında gittiği ülkelerin kültürel unsurlarına atıflarda bulundu. Kitapları, makaleleri ve konuşmalarıyla daha fazla insanın Çin'i doğru anlamasını sağladığı için Brezilyalı Çin uzmanı Carlos Tavares'ten övgüyle bahseden Xi, Hindistan gezisi sırasında yaptığı bir konuşmada ise Hintli şair Rabindranath Tagore'un kendisine ilham veren dizelerinden alıntı yapmıştı.

Xi'nin bu ülkelerden insanlarla yaptığı sayısız etkileşim arasında, ilk ortak Çin-Rus üniversitesi olan Shenzhen MSU-BIT Üniversitesi'nin açılış dönemini kutlamak için 2017'de gönderdiği bir tebrik mesajı da vardı. Xi, her iki ülkedeki eğitim görevlilerini ve eğitmenleri Çin ile Rusya arasında eğitim alanındaki işbirliği ve ikili dostluğa katkıda bulunmaya çağırmıştı.

BRICS ülkeleri arasındaki işbirliği, Çin'in aktif katılımı ve güçlü tanıtımı sayesinde siyaset ve ekonominin yön verdiği "iki ayaklı" bir çerçeveden; siyaset ve güvenlik işbirliği, ekonomik ve finansal işbirliği ile kültürel ve halklar arası etkileşimin oluşturduğu "üç sütunlu" bir yapıya dönüştü.

Kültürel ve halklar arası etkileşim son yıllarda önemli ölçüde ivme kazanırken, bu tarz etkileşim faaliyetleri düzenli şekilde gerçekleştirilmeye ve kurumsallaşmaya başladı.

Bu çerçevede BRICS medya forumları ile film ve kültür festivallerinden, kadınlar arası inovasyon yarışmaları ile teknik ve mesleki eğitim programlarına kadar geniş bir yelpazede faaliyetler yapıldı. Bu zengin çeşitlilik, BRICS ülkelerinin bölgeler ve kültürler arası etkileşim için geniş bir alan yaratmaya kararlı olduğunu gösteriyor.

Bu durum sadece BRICS işbirliği mekanizmasının ilerlemesini hızlandırmakla kalmayıp aynı zamanda farklı medeniyetler arasında kapsayıcılık ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmeye yönelik bir "BRICS modeli" oluşturdu.