Brigitte Macron hakkında ‘erkek’ iddiası mahkemelik oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, Amerikalı muhafazakâr aktivist Candace Owens’a karşı Delaware eyaletinde 218 sayfalık bir dava dilekçesi sundu.

Owens’ın Brigitte Macron hakkında ‘erkek olarak doğduğuna’ dair iddialarını içeren içeriklerinin, ‘çirkin, uydurma ve iftira niteliğinde’ olduğunu belirten Macron çifti, gerekirse duruşmalar için ABD’ye seyahat etmeye de hazır olduklarını açıkladı.

The Telegraph’ın haberine göre, dava dilekçesinde Candace Owens’ın sosyal medya paylaşımlarında ve 8 bölümlük Becoming Brigitte adlı podcast serisinde, Brigitte Macron’un aslında ‘Jean-Michel Trogneux’ adında bir erkek olarak doğduğunu ileri sürdüğü vurgulanıyor.

“TÜM KARİYERİM UĞRUNA BU İDDİAYI SAVUNURUM”

Owens, Mart 2023’te sosyal medya platformu X’te yaptığı bir paylaşımda, “Bu konuda araştırma yaptıktan sonra, Brigitte Macron’un aslında bir erkek olduğuna tüm mesleki itibarımı yatırırım” ifadelerini kullanmış ve diğer gazetecilere de bu ‘çarpıcı’ konunun peşine düşmeleri çağrısında bulunmuştu.

Fransız liderlerin avukatları, bu paylaşımların ardından defalarca düzeltme talebinde bulunduklarını ancak Owens’ın iddialarını sürdürdüğünü söyledi.

Macron çifti yaptığı açıklamada, “Avukatlarımızın düzeltme taleplerine rağmen bu iftiraların ısrarla sürdürülmesi nedeniyle yasal yollara başvurmaktan başka çaremiz kalmadı” dedi.

KOMPLO TEORİLERİ, İFTİRALAR VE MİLYONLARA ULAŞAN İÇERİKLER

Candace Owens’ın podcast serisinin YouTube’daki izlenme sayısı 2,3 milyonu geçti. Davada, Macron çiftinin bu kampanyadan dolayı önemli ölçüde itibar kaybı yaşadığı ve kamuoyunu bilgilendirmek için ciddi meblağlar harcadığı belirtildi.

Owens’ın iddiaları arasında, Emmanuel Macron’un CIA’in gizli zihin kontrol programı MKUltra ile bağlantılı olduğu ve eşi Brigitte Macron’la kan bağı bulunduğu gibi komplolar da yer alıyor. Dilekçede bu iddiaların tümü net biçimde yalanlandı.

Ayrıca, Macron çifti, Brigitte Macron’un Emmanuel Macron’un öğretmeniyken başlayan ilişkileri hakkında ‘yasal sınırlar içinde kaldığını’ vurgulayarak, Owens’ın ‘yasal tecavüz’ suçlamalarının da asılsız olduğunu belirtti.

DAHA ÖNCE DE DAVA AÇMIŞTI

Brigitte Macron, 2021 yılında Fransa’da benzer iddiaları yayan bir blog yazarı ve medyum hakkında da hakaret davası açmış, ilk etapta kazanmıştı. Ancak karar temyizde bozulmuştu.

Emmanuel Macron ise geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, “En kötü şey, insanların özel hayatını hedef alan sahte bilgiler ve kurgular. Zamanla buna inananlar oluyor” demişti.

“FRANSIZLAR ABD BASININA ‘SUS’ DİYEMEZ”

36 yaşındaki Candace Owens, davayla ilgili sessiz kalmayacağını ve gelişmeleri kendi programında yorumlayacağını duyurdu. Sözcüsü, “Bu dava, bağımsız bir Amerikalı gazetecinin ifade özgürlüğüne yönelik yabancı bir hükümet saldırısıdır” açıklamasında bulundu.

Owens, Brigitte Macron’a röportaj teklifinde bulunduğunu, ancak yanıt alamadığını ileri sürdü.

Owens, “Fransa’da siyasetçiler gazetecileri susturabilir ama burası Amerika” diyerek kendini savundu.