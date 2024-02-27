Antarktika’ya da sıçradı... İlk kez kuş gribi tespit edildi!

Antarktika ana karasında ilk kez kuş gribine (H5N1) rastlandı. İki kutup martısının ölü bulunduğu belirtilirken, "Bu keşif, virüsün kıtayı diğerlerinden ayıran doğal sınırlara ve mesafeye rağmen ilk kez Antarktika’ya ulaştığını gösteriyor” denildi.

İHA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 14:04
Antarktika’ya da sıçradı... İlk kez kuş gribi tespit edildi!
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Kuş gribi Antarktika ana karasına sıçradı. İspanya Yüksek Bilimsel Araştırma Konseyi (CSIC) tarafından yapılan açıklamada, Arjantinli bilim adamlarının Antarktika’daki Primavera Üssü yakınlarında bulduğu iki ölü kutup martısında (skua) kuş gribi tespit ettiği duyuruldu.

Bunun Antarktika ana karasındaki ilk vakalar olduğu vurgulanırken, penguenler için potansiyel risk taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, “Bu keşif, virüsün kıtayı diğerlerinden ayıran doğal sınırlara ve mesafeye rağmen ilk kez Antarktika’ya ulaştığını gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

Virüsün Antarktika’ya göçmen kuşlar aracılığıyla yayıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.


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