Brüksel-Budapeşte gerginliği tırmanıyor: Macaristan, AB Adalet Divanına sevk edildi

Yayınlanma: 03.10.2024 - 16:43

Güncelleme: 03.10.2024 - 16:43

Avrupa Komisyonu, eleştirmenlerin, ülkedeki “yabancı etkiyi sınırlamak” için “egemenliği koruma” yasası nedeniyle Macaristan'ı Avrupa Adalet Divanı'na sevk ettiğini duyurdu.

Avrupa Komisyonu, Macaristan'da Başbakan Viktor Orban hükümeti tarafından geçen yıl kabul edilen yasanın temel hakları ve diğer düzenlemeleri ihlal ettiğini savundu.

Komisyondan yapılan açıklamada, “Avrupa Komisyonu, Macaristan'ın 'Egemenliğin Savunulması' ile ilgili ulusal yasasının AB hukukunu ihlal ettiğini düşündüğü için Macaristan'ı Avrupa Adalet Divanına sevk etmeye karar vermiştir” denildi.

Yasa, seçim kampanyalarına yabancı fon sağlanmasının suç sayılmasını ve geniş yetkilere sahip Egemenliği Koruma Ofisi'nin kurulmasını öngörüyor.

Komisyon, Birliğin demokratik değerlerini ve temel haklarını ihlal ettiğini düşündüğü Macaristan'ın “ulusal egemenliğin korunmasına” ilişkin yasası hakkında Şubat ayında bir ihlal prosedürü başlatmıştı.

Komisyon, “Macar makamlarının verdiği yanıtın dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinin ardından Komisyon, yasayla ilgili sorunların çoğunun henüz ele alınmadığını savunmaktadır” ifadelerini kullandı.