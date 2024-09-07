Almanya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçında sahasında Macaristan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2024 Cumartesi, 11:33
Almanya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.

Almanya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya, sahasında Marco Rossi'nin ekibi Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Almanya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Düsseldorf Arena'da oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.

Almanya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşma TV 8,5'tan şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

Almanya Macaristan UEFA Uluslar A Ligi

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