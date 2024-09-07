Almanya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Almanya, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçında sahasında Macaristan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.
Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya, sahasında Marco Rossi'nin ekibi Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Düsseldorf Arena'da oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.
ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşma TV 8,5'tan şifresiz bir şekilde yayımlanacak.
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