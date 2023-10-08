Bruno Mars Tel Aviv konserini iptal etti!

Yayınlanma: 08.10.2023 - 11:26

Güncelleme: 08.10.2023 - 11:27

Bruno Mars, Cumartesi günü Hamas tarafından İsrail'de düzenlenen Aksa Tufanı operasyonunun ardından ikinci Tel Aviv konserini iptal etti. The New York Times'ın haberine göre, bir Yahudi bayramında gerçekleşen kara, deniz ve hava saldırısı, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun ülkeyi militan grupla "savaş halinde" ilan etmesine yol açtı.

Live Nation Israel, Google aracılığıyla tercüme edilen İbranice bir Instagram açıklamasında "Değerli müşterilerimiz, bu gece gerçekleşmesi planlanan Bruno Mars performansı iptal edilmiştir" dedi. "Gösteri için tüm bilet alıcılarına, satın alma işleminin yapıldığı kredi kartına otomatik bir geri ödeme yapılacaktır. Bu zor anlarda İsrail halkına, IDF savaşçılarına ve güvenlik güçlerine güç veriyoruz."

Mars İsrail'deki ilk konserini Çarşamba günü HaYarkon Park'ta vermişti. Ertesi gün Instagram'da büyük kalabalığa bakarken çekilmiş bir fotoğrafını "Dün gece" başlığıyla paylaştı.





The New York Times'ın haberine göre Cumartesi günkü saldırıda İsrail'de en az 250 kişi öldü ve 1,452 kişi yaralandı. Haberde ayrıca Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın İsrail'in misillemesinin ardından Gazze Şeridi'nde en az 198 kişinin öldüğünü ve en az 1.610 kişinin yaralandığını söylediği bildirildi.

Habere göre Netanyahu "Bugün yaşananlar İsrail'de daha önce görülmedi" dedi. "Bu savaşı kazanacağız ama bedeli dayanılmaz olacak."