İsrail savaş uçakları Gazze’deki bakanlık binasını vurdu

Yayınlanma: 08.10.2023 - 09:36

Güncelleme: 08.10.2023 - 10:01

İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor. İsrail savaş uçakları bu sabah, Gazze’deki hükümete bağlı Çalışma Başkanlığı binasını füzeyle hedef aldı.

Savaş uçakları tarafından bombalanan bina yıkıldı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 20'si çocuk 256 kişinin yaşamını yitirdiğini, 121'i çocuk 1788 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında da saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü belirtilirken, İsrail Sağlık Bakanlığı yaralanan İsraillilerin sayısının 1864'e çıktığını duyurmuştu.